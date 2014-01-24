Полицейские разыскивают мать, бросившую новорожденного в подъезде дома во Владивостоке
В дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по городу Владивостоку (Ленинский район) поступило сообщение местного жителя, который рассказал, что в подъезде дома на улице Адмирала Кузнецова обнаружил младенца. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа отдела полиции и бригада медиков. Полицейские обнаружили на полу первого этажа новорожденную девочку, закутанную в простыню. Малышку незамедлительно доставили в городскую больницу.
В настоящее время сотрудники уголовного розыска и участковые проверяют женщин, состоящих на учете по беременности и родам в женской консультации, проводят поквартирный обход, опрашивают местных жителей. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Гражданам, обладающим информацией о матери новорожденной, полиция предлагает обратиться по телефонам: 265-53-40 , 226-71-71 или 02 либо в дежурную часть отдела полиции Ленинского района (г. Владивосток, ул. Махалина, 3 «А») .
Фото - dps_control и УМВД по ПК.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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