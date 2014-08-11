В Центральных районах Приморья началась продажа местных арбузов. Видеорепортаж Вадима Перевалова
На полмесяца позже обычного началась торговля арбузами в этом сезоне в Приморье. Подвела погода. Но и то, что созрело, аграриям предстоит защитить от вредителей.
На одной из оживленных дорог Осиновка—Рудная Пристань открываются павильоны. Вместе с огурцами и кабачками появились и первые арбузы, выращенные в Приморье. Правда, позже обычного срока. Фермеров в Яковлевском районе снова подвела погода.
Эриксон Вонгай, глава фермерского хозяйства: «Весной мы почти месяц не могли в поле попасть. Дожди были. Поэтому позже обычного арбузы. Обычно 24 июля собирали».
И это притом что аграрии подготовились к сезону — например, внедрили несколько новых сортов сладкой ягоды, посадили и уже полюбившиеся.
Наталья Попова, глава фермерского хозяйства: «Производим два сорта арбуза: «Сахарный малыш» и «Кримсон продюсер». Это полное его название. Арбузы сладкие, качественные. Стараемся не за количеством, а за качеством гнаться».
Постарались и увеличить площади для выращивания арбузов, но вместе с этим на поля потянулась дикая живность. Теперь защищают урожай: на некоторых грядках можно заметить белую нитку — она отпугивает пернатых.
Алена Краснонос, работник фермерского хозяйства: «В прошлом году у нас кабаны активно наступали. В этом году еноты атакуют. Бывает, и козы дикие приходят. Животные тоже хотят кушать. Поэтому садим и на себя, и на них».
- Голубой налет на листьях — это следы обработки смесью медного купороса с известью. Она предохраняет растения от грибковых заболеваний. Как говорят приморские бахчеводы, они для выращивания своей продукции не используют агрессивной химии.
Стоимость арбузов пока высокая, около 50 рублей за килограмм в придорожной палатке. Через неделю—другую начнется пик урожая, и местные арбузы упадут в цене в несколько раз.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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