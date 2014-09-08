Два человека получили травмы во владивостокском автобусе

Во Владивостоке на ул. Баляева в результате резкого торможения в автобусе пострадали два человека. Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на инстаграм vl_crime, автобус двигался к остановке Баляева. Внезапно его подрезал неизвестный автомобиль. Водители маршрутного автобуса резко затормозил, в результате двое из находившихся в салоне людей пострадали: они получили травмы.

В обстоятельствах произошедшего разбираются сотрудники ГИБДД.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]