74 дома в Уссурийске пока отключены от горячего водоснабжения из-за паводка

В результате действия паводка самая большая котельная Уссурийска вышла из строя. В результате от горячего водоснабжения были отключены 66 многоквартирных домов, сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на пресс-службу Уссурийского ГО.

За три дня специалистам удалось справиться с аварийной ситуацией. Тепловой пункт осушили и подключили к электроэнергии. Горячая вода вернулась в квартиры потребителей вечером 10 августа.

«В данный момент отключены от горячего водоснабжения две бойлерные – № 12 и № 18, без услуги пока находятся жители 74 домов Уссурийского городского округа, – пояснили в диспетчерской УМУПТС. – Однако это отключение плановое и произошло еще до паводка. Чрезвычайная ситуация никак не повлияет на сроки профилактики. В ближайшее время все горожане получат горячую воду».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]