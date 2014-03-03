Новости Экономика

QR Код этой страницы
Сегодня, 16:36
  0

74 дома в Уссурийске пока отключены от горячего водоснабжения из-за паводка

74 дома в Уссурийске пока отключены от горячего водоснабжения из-за паводка

Фото: Фактрум

В результате действия паводка самая большая котельная Уссурийска вышла из строя. В результате от горячего водоснабжения были отключены 66 многоквартирных домов, сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на пресс-службу Уссурийского ГО.

За три дня специалистам удалось справиться с аварийной ситуацией. Тепловой пункт осушили и подключили к электроэнергии. Горячая вода вернулась в квартиры потребителей вечером 10 августа.

«В данный момент отключены от горячего водоснабжения две бойлерные – № 12 и № 18, без услуги пока находятся жители 74 домов Уссурийского городского округа, – пояснили в диспетчерской УМУПТС. – Однако это отключение плановое и произошло еще до паводка. Чрезвычайная ситуация никак не повлияет на сроки профилактики. В ближайшее время все горожане получат горячую воду».

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря