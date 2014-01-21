«Прокурорские» мошенники активизировались в Уссурийске

Прокуратура предупреждает: на территории Уссурийского городского округа активизировались мошенники, которые представляются работниками ведомства.

Так, неизвестные звонят по телефону и, представляясь сотрудниками прокуратуры, просят перечислить деньги на указанные ими телефонные номера, а также приобрести дорогостоящие подарки.

На территории Уссурийского городского округа уже зафиксирован такой случай. Неизвестный от имени работника прокуратуры позвонил руководителю местной коммерческой организации, оказывающей медицинские услуги, и предложил приехать в здание прокуратуры, высказав при этом просьбу перечислить 8 тыс. рублей на сотовый телефон.

По факту произошедшего уже инициирована доследственная проверка для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Прокуратура официально заявляет, что телефонные звонки с такими «деловыми» предложениями и просьбами перевести деньги на номера мобильных телефонов, приобрести дорогостоящий алкоголь, продукты питания являются преступными действиями мошенников.

В случаях поступления подобного рода звонков и сообщений не следует идти на поводу у мошенников, а необходимо обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или дежурную часть УМВД России по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]