Туристы из Кувейта, Саудовской Аравии, Туниса пожелали посетить Владивосток в ближайшие дни. МИД России запустил выдачу электронных виз. И уже за сутки заявки подали около сотни туристов из разных стран мира. Большинство, конечно, из Китая. Для кого порт Владивосток действительно стал свободным?

Мария Ежевская, корреспондент: «Быстро, просто и бесплатно. Свободный порт Владивосток теперь действительно стал доступным. Чтобы попасть в него, иностранцам нужно лишь подать заявление на сайте МИДа, получить уведомление о выдаче электронной визы и сохранить его в смартфоне. И этого изображения будет достаточно, чтобы пройти на борт и пограничный контроль».

Пока по электронной визе в Россию туристы могут заехать через морской вокзал «Владивосток» и аэропорт «Кневичи».

И такие преференции сделаны для жителей 18 стран, среди которых Индия, КНДР, Мексика, Япония, Алжир, Турция, и конечно, КНР. Кстати, за сутки работы сайта уже около полусотни туристов из Поднебесной получили визы.

Бизнесмен Жду Дзи Цин такому ажиотажу соотечественников не удивляется. Рассказывает на примере своих родителей — тем, кто живет в китайской глубинке, визу оформляли около месяца: им приходилось выезжать в крупные города, ждать почтовые пересылки бумаг. Теперь предприниматель готовится к наплыву своих друзей и родственников.

Жду Дзи Цин, предприниматель (КНР): «Сайт работает и на китайском языке, потому все могут самостоятельно всё оформить. Конечно, первыми воспользуются электронными визами туристы и бизнесмены».

Электронная виза позволяет туристу погостить в России 8 суток. Но лишь в том субъекте страны, в который он заехал, то есть пока только в Приморье. В

дальнейшем такие пункты пропуска откроют по всему Дальнему Востоку. Владивостокские порты уже готовы встречать гостей.

Ирина Присяжнюк, специалист по связям с общественностью АО «Международный аэропорт Владивосток»: «В этом году пассажиропоток на международных воздушных авиалиниях растет, за 7 месяцев вырос на 40%. Мы надеемся, что введение упрощенного визового режима позволит еще большему количеству туристов познакомиться с краевой столицей. И мы очень рады, что именно наша воздушная гавань будет встречать этих туристов первыми».

Воспользоваться электронной визой можно в течение 30 дней. В ближайшие дни в Приморье приедут туристы из Алжира, Индии, Ирана. Им уже одобрены заявки.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]