12 августа на Русском мосту будет ограничено автодвижение

12 августа с 14.30 до 16.00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведениипраздничного мероприятия, посвященного пятилетнему юбилею со дня открытия мостового перехода на остров Русский, будет ограничено движение автотранспорта:

- по улице Бархатная: от дома № 3 до дома № 16а;

- по направлению к мосту на остров Русский со стороны улиц Катерная и Басаргина.

На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательными в зоне действия пешеходных переходов.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]