12 августа на Русском мосту будет ограничено автодвижение
12 августа с 14.30 до 16.00 в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведениипраздничного мероприятия, посвященного пятилетнему юбилею со дня открытия мостового перехода на остров Русский, будет ограничено движение автотранспорта:
- по улице Бархатная: от дома № 3 до дома № 16а;
- по направлению к мосту на остров Русский со стороны улиц Катерная и Басаргина.
На вышеперечисленных участках автомобильных дорог будет организовано дежурство сотрудников ГИБДД. Госавтоинспекция Владивостока просит горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Во избежание заторов выбирать альтернативные маршруты движения, следовать требованиям регулировщика, соблюдать безопасную скорость, дистанцию, быть предельно внимательными в зоне действия пешеходных переходов.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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