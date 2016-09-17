Еще 17 человек вернулись в свои дома в подтопленных районах Приморья
Ситуация в Приморском крае продолжает стабилизироваться. За сутки вода ушла из 3 районов края. От воды освободились 12 населённых пунктов, 171 жилой дом, 777 придомовых территорий. Подтопленными остаются 3 муниципальных образования, 4 населённых пункта, 74 дома и 242 придомовых территории, 3 социально значимых объекта. Уровень воды в реках заметно снижается. В свои дома вернулись ещё 17 человек. В пунктах временного размещения находятся 114 человек, среди которых 43 ребёнка. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на приморское МЧС.
Дорожными бригадами восстановлено ещё 4 участка автомобильных дорог. Ремонтные работы ведутся на 36 автодорогах. Железнодорожное транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, подмытых участков нет.
Энергоснабжение восстановлено в полном объёме.
Выездными бригадами Роспотребнадзора организован контроль качества питьевой воды, воды в открытых водоёмах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения. За сутки отобрано 39проб холодной воды в разводящей сети, 23 пробы исследовано, 11 из них не соответствуют гигиеническим нормативам, 16 отобранных проб находятся в работе. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка, гиперхлорирование.
Спасатели круглосуточно продолжают дежурства на лодочных переправах. Так, с применением плавсредств за сутки было переправлено 138 человек и более 5000 кг груза.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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