Молодой житель Владивостока промышлял грабежами
В УМВД Ленинского района Владивостока обратилась пенсионерка, которая сообщила, что ее ограбили.
Полицейские опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в районе улицы Фадеева неизвестный мужчина вырвал из рук потерпевшей сумку с деньгами и сотовым телефоном и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 13 тысяч рублей. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.
По подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 20-летнего ранее судимого жителя Владивостока.
В отделе полиции молодой человек дал признательные показания и сознался в совершении аналогичных преступлений. Возбуждены уголовные дела.
Полиция устанавливает личности потерпевших от противоправной деятельности фигуранта и сумму причиненного ущерба.
В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
20.07.2017 Жителя Владивостока избили и ограбили в самом центре краевой столицы
-
11.04.2017 Серийного грабителя задержали во Владивостоке
-
01.11.2016 Серийный грабитель задержан во Владивостоке
-
08.02.2017 Подозреваемый в нападении на женщин задержан во Владивостоке
-
18.01.2017 Полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа во Владивостоке
-
20.05.2017 Во Владивостоке полицейские задержали подозреваемого в совершении грабежа
Добавить комментарий