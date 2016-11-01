Молодой житель Владивостока промышлял грабежами

В УМВД Ленинского района Владивостока обратилась пенсионерка, которая сообщила, что ее ограбили.

Полицейские опросили заявительницу, возможных очевидцев и осмотрели место происшествия. Установлено, что в районе улицы Фадеева неизвестный мужчина вырвал из рук потерпевшей сумку с деньгами и сотовым телефоном и скрылся в неизвестном направлении. Сумма ущерба, причиненного потерпевшей, составила более 13 тысяч рублей. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

По подозрению в совершении грабежа полицейские задержали 20-летнего ранее судимого жителя Владивостока.

В отделе полиции молодой человек дал признательные показания и сознался в совершении аналогичных преступлений. Возбуждены уголовные дела.

Полиция устанавливает личности потерпевших от противоправной деятельности фигуранта и сумму причиненного ущерба.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]