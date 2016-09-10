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Энергоснабжение в Приморье полностью восстановлено

Энергоснабжение в Приморье полностью восстановлено

В Приморском крае завершены работы по восстановлению энергоснабжения во всех населенных пунктах, пострадавших от ливневых дождей. Об этом Губернатору региона Владимиру Миклушевскому доложили в ходе заседания комиссии по ликвидации ЧС в субботу, 12 августа.

Как сообщила директор департамента энергетики Приморья Алла Фортун, за прошедшие сутки к электричеству подключены еще шесть частных жилых домов в селе Занадворовка Хасанского района.

«Подача осуществляется по временной схеме. Это последний из участков в крае, где в результате стихии было нарушено энергоснабжение», – доложила она.

В настоящий момент подача электричества в регионе полностью восстановлена, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на пресс-службу администрации края.

 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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