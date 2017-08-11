Новости Происшествия

QR Код этой страницы
Сегодня, 14:58
  0

Владивостокский водитель прокатил пассажиров на капоте

Владивостокский водитель прокатил пассажиров на капоте

Приморская ГАИ провела проверку по факту размещения в соцсетях видео под названием "Во Владивостоке автомобилист прокатил приятелей на капоте", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

Специалисты установили госномер автомашины и личность водителя, грубо нарушившего правила перевозки пассажиров. В отношении 25-летнего местного жителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за перевозку людей вне кабины автомобиля. Ответственность за подобное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Свою вину в совершенном административном правонарушении водитель признал.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru
Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в Facebook,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря