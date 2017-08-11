Владивостокский водитель прокатил пассажиров на капоте

Приморская ГАИ провела проверку по факту размещения в соцсетях видео под названием "Во Владивостоке автомобилист прокатил приятелей на капоте", сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

Специалисты установили госномер автомашины и личность водителя, грубо нарушившего правила перевозки пассажиров. В отношении 25-летнего местного жителя составлен административный протокол по ч. 2 ст. 12.23 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за перевозку людей вне кабины автомобиля. Ответственность за подобное правонарушение предусмотрена в виде штрафа в размере 1000 рублей.

Свою вину в совершенном административном правонарушении водитель признал.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]