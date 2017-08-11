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Автолюбителя жестоко наказали за парковку на тротуаре

Автолюбителя жестоко наказали за парковку на тротуаре

Жители Владивостока жестоко наказали автолюбителя, припарковавшегося на тротуаре в центре города. 

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на инстаграм dps_control, все произошло на Светланской, 5. Как видно на видео, снятом очевидцем, парень заехал на тротуар и припарковал авто. Очевидцы "объясняли" ему, видимо, доступным для него способом, что этого не стоило делать. 

Скорее всего, в данном деле будет уже разбираться полиция, потому что группа молодых людей избила горепарковщика и затолкала его обратно в его машину. 


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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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