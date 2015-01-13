В субботу, 12 августа, Владивосток сковали пробки. Жители города устремлись на пляжи, и весь город встал.

Как сообщают очевидцы, автолюбители стоят в пробке на Золотом мосту, Русском мосту со стороны города и до развился на о. Русский и на трассе Седанка-Патрокл.

Движение осложняется еще и тем, что на Русском мосту было перекрыто движение из-за празднования пятилетия моста. Также на Золотом мосту идет ремонт дорожного полотна.

По улице Калинина в районе Зеленого Острова дорожные рабочие красят леера. Также там заделывают провалы и ямы вокруг ливневок.

На Катерной по направлению из города водители вынуждены притормаживать перед ямой, которая появилась там ночью – дорожные рабочие сняли часть асфальта, готовя участок дороги к ямочному ремонту, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на VL.ru.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]