80 человек до сих пор находятся в пунктах временного размещения в Приморье

На сегодняшний момент от воды освободилось ещё 1 муниципальное образование, 1 населённый пункт, 9 жилых домов и 119 придомовых территорий. В тоже время подтопленными остаются 65 жилых домов, 123 придомовые территории и 3 социально значимых объекта в городе Уссурийск, а также в селе Барабаш и посёлке Занадворовка Хасанского муниципального района. Сейчас в пунктах временного размещения находятся 80 человек, в том числе 30 детей. Люди возвращаются в свои дома, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на приморское МЧС.

На реках края отмечается спад уровней воды. Так, в реке Раздольная (населённый пункт Новогеоргиевка уровень воды составляет 475 см, в реке Раздольная (г. Уссурийск) – уровень воды составляет 453 см, в реке Комаровка (гидропост Сахарный завод Уссурийский городской округ) уровень воды составляет 10 см. Все реки – в коренных берегах. Это говорит о том, что ситуация в крае стабилизируется.

За сутки дорожными бригадами восстановлены ещё 2 участка дорог. В настоящее время продолжаются ремонтные работы на 34 участках автодорог: в Уссурийском городском округе, Надеждинском, Пограничном и Хасанском муниципальных районах. Транспортное сообщение с населёнными пунктами восстановлено. Железнодорожное транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, подмытых участков нет. В связи со спадом уровня воды и восстановлением проезда автомобильного транспорта лодочные переправы неработают.

Энергоснабжение восстановлено в полном объёме.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]