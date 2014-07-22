В Арсеньеве на железнодорожном вокзале приморца избили и ограбили

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Арсеньевский» обратился 37–летний мужчина. Заявитель рассказал, что в ночью, около железнодорожного вокзала в Арсеньеве неизвестныеизбили его и похитили портмоне, в котором находились деньги и банковская карта.

На место происшествия незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали двоих ранее судимых местных жителей. В отделении полиции задержанные признались в содеянном. Деньги они успели потратить, банковская карта и портмоне возвращены законному владельцу. Об этом сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на УМВД по ПК.

Возбуждено уголовное дело. За совершение грабежа фигурантам могут назначить наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас полицейские установливают причастность фигурантов уголовного дела к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]