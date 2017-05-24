Новости Общество

QR Код этой страницы
Сегодня, 11:06
  0

Погода может снова преподнести неприятный сюрприз приморцам

Погода может снова преподнести неприятный сюрприз приморцам

Фото: V-kurse.ru

В начале следующей недели над Дальневосточным регионом значительных изменений в погоде не ожидается. Погоду в Приморье будет по-прежнему определять гребень антициклона. Он обусловит спокойную со слабым ветром погоду. Дожди маловероятны. Температура воздуха ночью ожидается +14…+20 °С, в горных районах +8…+13 °С, дневная температура +24…+30 °С, на побережье +18…+24 °С.

Во Владивостоке переменная облачность. Температура воздуха ночью +18…+21 °С, днем +21…+24 °С.

Всё еще остается вероятность ухудшения погоды в середине следующей недели. Не исключено, что Приморье вновь окажется в зоне влияния атмосферных фронтов. Пройдут дожди различной интенсивности, сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на Примпогоду.

Одновременно над акваторией Японского моря будет смещаться циклон, образовавшийся над Желтым морем. Интенсивность дождей будет зависеть от того, насколько близко к Приморскому краю пройдет циклон.

Если вихрь пройдет вблизи побережья Приморского края, то на юге края пройдут сильные дожди.

В том случае, если более активным будет охотоморский антициклон и преградит циклону путь к побережью Приморья, то циклон пройдет над центральной частью моря и интенсивность дождей будет меньше.

Отдыхающим рекомендуется корректировать свои планы в соответствии с прогнозами погоды.

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря