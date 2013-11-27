85 лет в этом году исполняется приморской авиации. В канун праздника аэропорт Владивостока устроил день открытых дверей. Фотографы, блогеры и представители СМИ провели на взлетной полосе весь день. Такое событие называется авиаспоттинг. Встречала и провожала воздушные лайнеры наша съемочная группа.

Дословно авиаспоттинг можно перевести, как «наблюдение за самолетами». Но этим людям мало просто смотреть. Каждый споттер увез домой более 600 снимков воздушных лайнеров. С утра и до самого вечера фотографы находились максимально близко к крылатым машинам.

- Ходить по взлетной полосе категорически запрещено, но авиаспоттинг дает зеленый свет. Вооружившись камерами, фотографы ловят взлеты и посадки воздушных лайнеров. Подобраться к самолетам так близко можно только 4 раза в год.

Уже почти 10 лет споттинг — традиция для аэропорта «Владивосток». В этот раз на авиаперроне собрались 50 фотографов со всего Дальнего Востока.

Некоторые из них не пропускают ни одну встречу, поэтому просто снимать самолеты становится не интересно.

Вера Быкова, споттер: «Стеклянный шарик — интересная находка, потому что изображение получается перевернутым, а при использовании малого фокусного расстояния получается эффект «рыбьего глаза».

Четыре споттинга в год для влюбленных в небо фотографов слишком мало. Поэтому в остальное время они занимаются так называемым подзаборингом: съемка самолетов под забором аэропорта. Тогда время не ограничено и фотографам удается заснять воздушные суда на рассвете или в ночное время. Администрация аэропорта такие фотосессии не запрещает.

Александр Мазуров, споттер: «Нравится, потому что самолеты — это красиво, самолеты — это совершенно. Ведь все мальчишки в детстве поднимали головы, когда летит самолет».

Попасть на такой споттинг могут все желающие фотографы. Обычно встреча делится на профессиональную и любительскую. Но этот авиаспоттинг собрал всех неравнодушных вместе.

Ирина Приказчикова, специалист по связям с общественностью международного аэропорта «Владивосток»: «Это люди, влюбленные в небо, влюбленные в авиацию. Эти встречи проходят в очень теплой атмосфере, и мы здесь не только фотографируем самолеты. Мы делимся мнениями, впечатлениями».

Следующая встреча споттеров состоится уже осенью. Тогда запечатлеть самолеты смогут не только фотографы, но и художники.

Ваша оценка данного материала: 5 4 3 2 1 Голосовать Результаты опроса

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]