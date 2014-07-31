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В ходе операции «Мак—2017» приморца привлекли к уголовной ответственности

В ходе операции «Мак—2017» приморца привлекли к уголовной ответственности

Фото: УМВД по ПК

В Приморье проходит операция «Мак—2017». В ее рамках участковые полиции получили информацию о том, что на участке, прилегающем к одному из домов Шкотовского городского поселения, выращивается конопля. В ходе проверки информация подтвердилась, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

Установлена личность подозреваемого — 41-летнего местного жителя, который в начале мая на своем приусадебном участке высадил около четырехсот кустов маньчжурской конопли. По его словам, коноплю он выращивал для собственного потребления.

Полицейские скосили свыше 400 кустов наркосодержащего растения.

Возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до до 8 лет.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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