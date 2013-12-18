Почти полтонны гуманитарного груза собрал «Социальный автобус» для пострадавших от наводнения приморцев

В минувшие выходные сотрудники Приморского центра соцобслуживания населения, работавшие у супермаркетов Владивостока, собрали около 200 килограммов гуманитарного вуза. Всего с начала благотворительной акции «Социальный автобус» в пострадавшие районы передано почти 500 килограммов продуктов и бутилированной воды. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Сегодня, кроме Владивостока, в акцию включились Находка и Уссурийск. Посетители супермаркетов приобретают для земляков из затопленных районов воду, продукты длительного хранения, печенье и детское питание, предметы личной гигиены. По информации краевого департамента труда и социального развития Приморского края, в субботу транспортом спасателей очередные две тысячи литров питьевой воды, переданные организацией «Красный крест», доставлены жителям Хасанского района.

«Сегодня дополнительная гуманитарка отправляется в Михайловский район. В Артемовском филиале центра формируется груз, в составе которого будет новая и б/у одежда, обувь для взрослых и детей, постельные принадлежности», – уточняют в ведомстве.

У жителей Приморья и других российских регионов появилась возможность финансово поддержать пострадавших от наводнения приморцев. Любую сумму каждый желающий может перечислить на счет Приморского центра социального обслуживания населения.

«Мы гарантируем, что все средства пойдут на помощь пострадавшим от ЧС жителям Приморья, в том числе на дополнительную адресную поддержку семьям с низкими доходами», – заверяет директор департамента труда и соцразвития Лилия Лаврентьева.

Реквизиты для перечисления безвозмездных поступлений:

УФК по Приморскому краю (КГАУСО "ПЦСОН" лс 30206У48830)

ИНН 2536133084

КПП 254301001

р/с 40601810505071000001

ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ Г.ВЛАДИВОСТОК

БИК 040507001

ОКТМО 05701000001

ОГРН 1032501290194

КБК 00000000000000000180

ОБЯЗАТЕЛЬНО необходимо указать в назначение платежа: «Благотворительные средства пострадавшим от наводнения».

В департаменте напоминают график работы «Социального автобуса» во Владивостоке:

14.08.2017 – супермаркет «Фреш 25», ул. Анны Щетиной, 21;

15.08.2017 – супермаркет «Реми», пр-т Красного Знамени, 57;

16.08.2017 – супермаркет «Михайловский», пр-т 100-летия Владивостоку, 150в;

17.08.2017 – супермаркет «ОК», ул. Нейбута, 31;

18.08.2017 – супермаркет «Парус», пр-т 100-летия Владивостоку, 68.

Специалисты собирают гуманитарную помощь с 13.00 до 16.00.

Адреса и контактные телефоны для желающих принять участие в благотворительной акции:

Артемовский филиал – 8 (42337) 4-33-92, Артем, ул. Лазо, 38

Владивостокский городской округ – 8 (423) 260-43-14, Владивосток, ул. Иртышская, 8

Дальнегорский филиал – 8 (42373) 3-00-17, Дальнегорск, пр-т 50 лет Октября, 75

Лесозаводский филиал – 8 (42355) 2-74-08, Лесозаводск, ул. Щорса, 3

Находкинский филиал – 8 (4236) 74-23-11, Находка, ул. Постышева, 13

Партизанский филиал – 8 (42363) 6-78-45, Партизанск, ул. Дворцовая, 2В

Спасский филиал – 8 (42352) 2-70-38, Спасск- Дальний, ул. Красногвардейская, 104/7

Уссурийский филиал – 8(4234) 33-80-14, Уссурийск, ул. Ленина, 121

Хорольский филиал – 8(42347) 21-9-30, 23-7-28, Хороль, ул. Советская, 2.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]