Прокуратура: «Спасскцемент» обязан снести базу отдыха в заповеднике
Прокуратура г. Спасска-Дальнего выявила нарушения закона при размещении объектов базы отдыха «Радуга».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру, база отдыха расположена на земельном участке, который находится в водоохраной зоне реки Спассовка, а также в охранной зоне заповедника «Ханкайский».
Объекты базы отдыха не оборудованы сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод.
Поскольку здание базы отдыха «Радуга» возведено АО «Спасскцемент» на земельном участке, разрешенное использование которого не допускает строительства на нем, а деятельность базы отдыха нарушает права неопределенного круга лиц на благоприятную окружающую среду, прокурор обратился в суд с соответствующим исковым заявлением.
Спасским районным судом удовлетворены исковые требования прокурора к АО «Спасскцемент» о признании здания базы отдыха «Радуга» самовольной постройкой, на ответчика возложена обязанность снести его.
В настоящее время решение суда не вступило в законную силу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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