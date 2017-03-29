Пешеход скончался на месте ДТП в Приморье
12 августа в 01.00 в дежурную часть ОМВД России по г.Артему поступило сообщение о наезде на пешехода по ул. Фрунзе,15. На место происшествия прибыл наряд полиции и бригада скорой помощи.
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УГИБДД по ПК, за рулем автомобиля «Ниссан Ад», совершившего ДТП, находился 29-летний мужчина. Водитель двигался со стороны Находки в направлении Владивостока, пешеход, неустановленный мужчина в возрасте 45-50 лет, шел по проезжей части в попутном направлении. В результате удара пострадавший получил тяжелые травмы, от которых скончался на месте происшествия.
На момент ДТП стаж вождения водителя «Ниссан Ад» составил 4 года, ранее мужчина дважды привлекался к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения, в том числе за непредоставление преимущества в движении пешеходу.
Сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются все обстоятельства произошедшей автомобильной аварии.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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