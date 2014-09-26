Преподаватель МГУ им. Невельского «подрабатывал» взяточничеством

Собранных Приморским следственным отделом на транспорте Дальневосточного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации доказательств оказалось достаточно для вынесения обвинительного приговора в отношении бывшего преподавателя МГУ им. Невельского. Его обвиняют во взяточничестве и служебном подлоге.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие, 5 мая 2016 года мужчина получил 17 тыс. 500 рублей от курсанта судоводительского факультета за то, что поставил ему зачет по дисциплине «Механика. Гидравлика». Знания курсанта преподаватель не проверял.

Ленинским районным судом Владивостока мужчина признан виновным, ему назначено наказание виде лишения свободы сроком на 3 года и 2 месяца условно со штрафом в размере 15 тыс. рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

Знаете больше подробностей? Присылайте информацию, видео и фото в редакцию "Вестей Приморья" на номер в WhatsApp +7 (914) 076-47-77 или на адрес news@vestiprim.ru

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]