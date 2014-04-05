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Приморские фермерами торгуют остатками урожая, уничтоженного циклоном. Видеорепортаж Сергея Станчика

Печальные отголоски циклона. В затопленных районах Приморья вода сошла, но про стихию помнить здесь будут еще долго. Ливневые дожди уничтожили урожаи тех, кто живет за счет щедрости земли. И многие фермеры так и не смогли выбраться на главную ярмарку края.

Супруги Николай и Тамара Савенковы из Уссурийского городского округа уже третий год подряд в августе остаются без урожая. И в этот раз на ярмарку привезли крохи от того, что подрастало на полях и огородах. Фермерам до боли жалко свой труд, поэтому подумывают бросить сельское хозяйство.

Тамара Савенкова, фермер: «Какой смысл — одна кукуруза уцелела. Капусту с грязи вот вытащила. Картошка, видите, вся какая — черная, грязная».

В своем горе эти люди не одиноки! Каждый второй на центральной приморской ярмарке торгует тем немногим, что удалось спасти.

Виктор Иванов, фермер: «Много погибло. Картошка, арбуз. Да все погибло. Все, что вдоль реки было посажено, все смыло».

Светлана Ким, фермер: «Только помидоров у нас половина пострадала. А на земле что, корнеплодов, 80% точно нету».

Александр Жильцов, фермер: «В итоге капусты половины нет, и помидоры все полопанные».

Станислав Степавичиус, фермер: «Мы за это и живем. Мы что продали — зиму прожили. А лето вкалываем».

Единственная надежда на материальную компенсацию. И земледельцы собирают доказательства, многие получили уже акты о потере урожая.

Николай Савенков, фермер: «Фотографии у нас готовые. И заключение комиссии. Губернатор сказал, что все убытки будут возмещены».

Стихия ударила и по карману покупателей. После циклона некоторые овощи заметно подорожали.

Анатолий Алексеенко, житель Владивостока: «Видимо, после затопления поднялись. И сильно».

Однако приморские фермеры объясняют: цены на 10—15 рублей поднимают вовсе не они, а спекулянты. У перекупщиков овощи и выглядят гораздо симпатичнее, чем местные помидоры и картошка, которые едва успели вытянуть из воды.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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