На этой неделе существенных осадков в Приморье не ожидается

На текущей неделе Приморский край по-прежнему будет находиться в поле повышенного атмосферного давления. На большей части Приморья без осадков, лишь в отдельных районах еще остается вероятность небольших дождей. К концу недели дожди прекратятся вовсе. Температура воздуха ночью +13…+19 °С, на северо-востоке края +7…+13 °С, днём +24…+30 °С, на побережье +17…+23 °С.

Во Владивостоке на текущей неделе существенных осадков не ожидается. Лишь в отдельные дни утром возможна морось. Температура воздуха ночью +16…+19 °С, днём +20…+23 °С. Угроза выпадения в середине недели на юге Приморского края обильных дождей, связанных с влиянием южного циклона, миновала. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на Примпогоду.

Дирижером погоды над Дальним Востоком остаётся блокирующий антициклон над Охотским морем. Под его напором циклон не сможет подняться к северу и вынужден будет смещаться через Корейский полуостров и далее вдоль Японских остров.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]