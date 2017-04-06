Десятки мешков мусора. Остров Русский в солнечные летние дни всё больше притягивает горожан, и диких чистых берегов на нем уже практически не найти. Однако некоторые жители отправились в эти выходные на Русский не отдыхать, а работать. Кто решил очистить побережье?

Субботним утром на пляже Русского острова вместо загорающих – убирающие. Волонтеры фонда ВВН вышли на очередной субботник. Татьяна Величко вместе с сотней неравнодушных горожан каждую неделю приводит в порядок новый объект.

Татьяна Величко, куратор программы «Чистый дворик»: «К сожалению, мест для уборки в нашем городе очень много. Экологическая программа фонда ВВН появилось именно по просьбам горожан. А пляжи – это особая боль для владивостокцев. Мы живем у моря, а отдыхать рядом с бутылками, пакетами и разным мусором не хочется».

Главная задача большой экологической программы «Чистый дворик» – очистить всю городскую территорию от мусора. А с наступлением купального сезона в центре внимания – именно пляжи Владивостока.

Виктория Николаева, депутат государственной думы РФ: «Летом очень актуально и важно, чтобы наши курортные места были чистыми. Мы хотим, чтобы нам было комфортно».

Новик, Шамора, Кунгасный, Маяк, пляж ДВИМУ, Патрокл – шаг за шагом фонд ВВН приводит в порядок городские пляжи. Ярослав Николаев уверен, программа «Чистый дворик» не только приносит пользу городу, но и объединяет его жителей.

Ярослав Николаев, участник программы «Чистый дворик»: «На первом субботнике на Шаморе я познакомился с множеством интересных ребят, которым так же не безразличен родной город. Для нас очередная уборка – это еще и отличный повод встретиться с друзьями, провести вместе время и, конечно, принести пользу Владивостоку».

Еще одна важная инициатива фонда – гуманитарная помощь затопленным районам. Здесь оперативно отреагировали на известие о наводнении в Приморье и уже на следующий день отправили караван продовольственной помощи в Уссурийск и Михайловку. Сейчас готовят еще один.

Дарья Райчук, куратор программ социальной поддержки «Приморью – достойную жизнь»: «Конечно, когда приходит беда, фонд ВВН прикладывает все усилия, чтобы помочь пострадавшим. Мы собираем все самое нужное: консервы, крупы, воду, газовые плитки, детское питание, что-то приносят люди. В прошлом году, когда север Приморья затопило после тайфуна «Лайонрок», машины с гуманитарным грузом «Приморью – достойную жизнь» ежедневно выезжали к пострадавшим».

Ежегодно в программе «Приморью – достойную жизнь» участвуют 300 тысяч человек, это каждый третий житель края. Спорт, экология, поддержка молодежи и многие другие направления работают на благо приморцев. Присоединиться к программам фонда ВВН вы можете, обратившись по телефону во Владивостоке: 267-67-00.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]