В Арсеньеве начался крупномасштабный ремонт теплотрасс. Подготовка к новому отопительному сезону жителей обнадеживает и радует, но вот то, что местные власти позволили перекрыть движение по главной улице города, нравится далеко не всем.

Строительная техника на улицах Арсеньева. Полгорода в траншеях. Идет капитальный ремонт теплотрасс. Некоторые жители города готовы потерпеть неудобства.

Юрий Пономаренко, житель: «Там трубы пришли в негодность. Это очень хорошо, что ремонт. Жителям Комсомольского квартала будет намного теплей, и вода будет чище».

На Калининской меняют теплотрассу на входе в дом. Пешеходный переход перекрыт. Техника работает вплотную к дороге.

Владимир Савенков, мастер теплоснабжающего предприятия: «Это по ордеру согласовано с горисполкомом, с полицией. Все службы МЧС оповещены».

На центральной улице Жуковского тоже ремонтные работы, только еще более масштабные. Теперь весь транспорт направляется в объезд. А ведь район рынка был главной транспортной развязкой.

Артем Голомидов, начальник управления жизнеобеспечения администрации городского округа: «Соответствующее распоряжение администрация выпустила. Мы ограничили движение транспорта на этом участке. Также автобусы мы пустили в обход через улицу 25 лет Арсеньеву. Но хочу подчеркнуть, что мера эта временная. Это ограничение на пять дней».

Жителей в этом районе ситуация не устраивает — считают, что ремонт можно было провести с меньшими потерями времени. Беспокоятся, что в обещанный пятидневный срок рабочие не уложатся.

Николай Русанов, житель: «Надо было заглушку довести до Жуковского. Еще бы метров 30 протянуть трубу, заглушить, отпрессовать тот участок. И здесь можно объезд сделать. Все проблемы были бы решены, а дальше — копайте».

Сергей Черный, житель: «Считаю, что отопление делать надо, но не таким способом. Раскопали сразу полгорода. Ничего не делается. Один человек за день работает. Тишина. Дождь пройдет, откачают воду. Опять походят, и ничего не делается».

Представитель подрядчика от комментариев воздержался, но заверил, что отведенного срока для ремонта теплотрасс его работникам хватит.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]