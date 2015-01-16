Первый на Дальнем Востоке аппарат для помощи новорожденным с асфиксией появился в Приморье

Краевой неонатальный центр пополнился уникальным оборудованием. Здесь установлен современнейший аппарат для оказания помощи новорожденным с асфиксией, которого больше нет нигде на Дальнем Востоке России. Благодаря современной методике оказания медицинской помощи, которую теперь оказывают врачи неонатального центра Приморья, – спасена жизнь первым двум малышам, рожденным с тяжелейшей асфиксией. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщили в департаменте здравоохранения, средства на новое оборудование выделены из краевого бюджета.

«Оборудование, которым пополнился краевой неонатальный центр, позволяет снизить смертность новорожденных и перейти на другой уровень оказания медицинской помощи», – отметил вице-губернатор Павел Серебряков.

По словам заведующего центром Андрея Выхрестюка, появление такого аппарата на уровень повысило качество оказания медицинской помощи новорожденным Приморья.

«Асфиксия – это тяжелое расстройство из-за недостатка кислорода. Бывает, что роды протекают осложненно, рождается ребенок в состоянии глубокой гипоксии, иногда без признаков жизни. Немедленно начинаются реанимационные мероприятия, направленные на скорейшее восстановление оксигенации, гемодинамики, нужна экстренная защита мозга от поражения. И у медиков есть всего пять-шесть часов, чтобы медикаментозными, аппаратными средствами постараться не допустить необратимых последствий. Для проведения таких мероприятий предназначен аппарат для общей управляемой гипотермии, позволяющий обеспечить управляемую холодовую защиту головного мозга», – рассказал он.

Он также подчеркнул, что первого маленького пациента, которому была оказана помощь на новом оборудовании, уже сегодня переводят из реанимационного отделения в отделение патологии новорожденных.

«Это прорыв в неонатальной медицине региона. Новая методика оказания медицинской помощи малышам, рожденным в состоянии тяжелой асфиксии, успешно внедрена в крае», – отметил Андрей Выхрестюк.

Напомним, что поручение приобрести для центра это оборудование дал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Глава региона подчеркнул, что снижение младенческой смертности – одна из важнейших задач для здравоохранения региона.

Отметим, что за последние годы в крае удалось практически вдвое снизить показатель младенческой смертности: с 11,7 до 5,9 промилле на тысячу родившихся.

В настоящее время в Приморье создана многопрофильная сеть медицинских учреждений, разделившая ее на три уровня маршрутизации. К третьему, высшему, уровню относятся перинатальный центр, центр оказания специализированных видов помощи, приморская краевая больница и краевая детская клиническая больница №1, на базе которой в июле 2016 года был открыт краевой неонатальный центр. Он обеспечивает регулярные выезды врачей в районы края, оказывая консультативную, диагностическую и лечебную помощь. В этой работе неонатальному центру неоценимую помощь оказывают реанимобили, начавшие активно работать в 2016 году.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]