Спасатели из Хабаровска и Еврейской автономии помогают сегодня откапывать из глиняного и каменного плена дома и машины в Надеждинском районе. Наиболее сложная ситуация в таежном поселке Тихое. Наиболее свежее видео оттуда нам предоставили коллеги из МЧС.

Три адреса по улице Таежной, дома 13, 29 и 14, куда словно и не горные реки пролились, а скальный грунт и потоки столетней грязи, напоминают гигантскую стройплощадку. Работает тяжелая техника. А там, где только ноги спасателей пройдут, — ручная цепная лебедка.

Евгения Левакова, житель пос. Тихое: «Руки опускаются, полностью смыло участок».

Люди по-прежнему в шоке, это заметно. От домов у многих только покосившиеся стены и фундамент. Машины и сараи снесло на край поселка. Их еще нужно найти и откопать. Этой «Ниве» «повезло» утонуть в огороде хозяина.

- У меня здесь еще навес был для коня, конь, хорошо, в Алексеевке был, потому и жив остался, Шайтан, а то бы и его унесло, как все, что было.

Если и есть на Таежной абсолютно уверенные и спокойные люди, так это гости Приморского края — 40 человек. Кряжистые спасатели из Еврейской автономии и Хабаровска поделены на бригады. Главная задача — разобрать завалы, откопать имущество, заново отсыпать огороды пригодной для земледелия почвой и прикрыть оголенные фундаменты.

Татьяна Малахова, заместитель начальника отдела надзорной деятельности Надеждинского района: «Им предстоит ремонтировать авто- и железные дороги, расчищать русла рек...»

Еще два дома в Тихом пока отрезаны от остального поселка, они расположены на высоте. И туда спасатели регулярно передают воду и продукты. Пока эти люди в оранжевых робах — единственное, что вселяет в местных жителей какую-то надежду.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]