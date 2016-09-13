Основные работы по ликвидации ЧС в Приморье почти завершены

В подтопленных районах Приморья полностью восстановлено энергоснабжение, обеспечены услуги связи и налажен подъезд к населенным пунктам, пострадавшим от стихии. Об этом Губернатору края Владимиру Миклушевскому доложили в ходе заседания штаба комиссии по ликвидации ЧС в понедельник, 14 августа.

В преддверии нового циклона, вероятность прихода которого в Приморье 15 и 16 августа остается по-прежнему высокой, в регионе практически завершена основная часть аварийно-восстановительных работ, связанных с ликвидацией последствий ливня, обрушившегося на южные районы края 7 и 8 августа.

В настоящее время жизнеобеспечение полностью налажено во всех семи муниципалитетах, пострадавших от стихии.

«За прошедшие сутки фиксированная связь налажена еще в одном населенном пункте – в поселке Садовый Пограничного района. Из-за высокого уровня воды пока невозможно провести восстановительные работы в селе Синельниково Октябрьского района. Однако абсолютно в каждом населенном пункте обеспечен доступ населения хотя бы к одному из видов связи», – доложили специалисты департамента информатизации и телекоммуникаций Приморья.

Также налажена система энергоснабжения. Все жилые дома, оставшиеся без света в результате ливня, на данный момент подключены к электричеству.

В штатном режиме работают все социально значимые объекты.

Кроме того, восстановлено автомобильное сообщение с пострадавшими территориями. Теперь на автотранспорте можно добраться до любого населенного пункта, однако на некоторых участках дорог еще работают специалисты. Как доложил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Александр Швора, в настоящее время ведутся активные ремонтные работы на подъезде к селам Песчаное, Тереховка, Оленевод в Надеждинском районе, а также на 70 и 71 километре дороги Раздольное–Хасан.

«Кроме того, продолжается устройство объездного подъезда в Яконовке Уссурийского городского округа и восстановление подхода к мосту на автомобильной дороге Сибирцево–Жариково–Комиссарово в Ханкайском районе. Работаем также на дороге Уссурийск–Осиновка и в Михайловском районе на участке в сторону села Дубки», – сообщил он.

Глава департамента отметил, что по-прежнему в объезд можно добраться до села Духовское Пограничного района. Участок основной дороги пока не удается восстановить – здесь еще сохраняется высокий уровень воды. Однако работы будут активизированы, как только вода спадет.

Особое внимание в рамках работы по ликвидации ЧС уделяется оказанию помощи гражданам, чье имущество пострадало в результате ливня. Комиссии по оценке ущерба, созданные в каждом из подтопленных районов, продолжают составлять списки пострадавших для организации выплат из краевого и федерального бюджетов. Первые 152 выплаты, общий размер которых составил 2,6 миллиона рублей, были направлены в районы в субботу, 12 августа. Сейчас, по словам директора департамента труда и социального развития Приморья Лилии Лаврентьевой, готовится второе постановление на осуществление адресной помощи населению.

«Этот документ предусматривает еще 187 выплат гражданам объемом в 3,2 миллиона рублей. Транш из краевого бюджета поступит в районы в ближайшее время», – доложила она.

На сегодняшний день в департамент переданы заявления на 6 514 выплат.

Также продолжается сбор информации о пострадавших, которые могут рассчитывать на помощь из федерального бюджета – по 10 тысяч рублей граждане смогут получить в качестве единовременной материальной помощи, по 50 тысяч рублей – за частичную потерю имущества, по 100 тысяч – за полную.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил активизировать аварийно-восстановительные работы по всем незавершенным направлениям.

«Мы должны быть готовы ко всяким погодным условиям», – подчеркнул глава региона.

Отметим, Губернатор Владимир Миклушевский подписал постановление Администрации Приморского края о мерах по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, возникшей в результате ливневых дождей.

Согласно документу, разовую материальную помощь в размере 25 тысяч рублей получат жители, проживающие в домах или квартирах, расположенных на первом этаже многоквартирных домов.

«Средства предназначены для частичного покрытия расходов на восстановление жилья», – уточняют в департаменте труда и социального развития Приморского края.

По 10 тысяч рублей получат граждане, утратившие урожай на придомовом земельном участке. Такая же сумма полагается в связи с утратой урожая в личном подсобном хозяйстве, расположенном на территориях муниципальных образований, попавших в зону ЧС. За урожай, погибший в саду, на огороде, а также на дачном участке, предоставленном гражданину без права возведения жилого дома, пострадавшие также получат 10 тысяч рублей.

Кроме того, по поручению Губернатора Приморья Владимира Миклушевского департаментом труда и социального развития на базе Приморского центра социального обслуживания населения открыт специальный счет для тех, кто хочет оказать помощь жителям, пострадавшим от стихии.

«Любой желающий может перечислить средства на счет центра. Мы гарантируем, что все деньги пойдут на помощь пострадавшим от ЧС жителям Приморья, в том числе на дополнительную адресную поддержку семьям с низкими доходами», – заверили в ведомстве.

Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам направить все усилия на ликвидацию последствий стихии и оказание помощи людям.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]