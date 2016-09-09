В Уссурийске выявлено 10 домов, в которых проживание после паводка невозможно

Еще два таких дома находятся в селе Новоникольск. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Комиссии по оценке ущерба уже обследовали 62 процента объектов, указанных в заявлениях граждан, пострадавших от наводнения. Всего в администрацию Уссурийского городского округа поступило 2 171 заявление, из них 1686 подали горожане, 485 – селяне. Департаментом труда и соцразвития включено в список на выплаты из краевого бюджета по 10 000 рублей 105 человек, по 25 000 – 129 человек.

Отметим, заявление об утрате имущества и урожая миожно подать в любом отделении МФЦ, в МУП «Партнер» (ул. Ленина, 92), а также в здании администрации на ул. Некрасова, 66, каб. 222-224. Комиссии по оценке ущерба работают по очередности подачи заявлений. Всего в городе работают 25 комиссий, в селах – шесть, это 95 человек.

В пункте временного размещения на пр. Блюхера, 36, сейчас находятся 52 человека, из них 25 детей. Остаются подтопленными 32 жилых дома.

В Уссурийском городском округе продолжаются работы по откачке воды и расчистке территорий от нанесенного мусора и грунта. В плане-задании ремонтно-восстановительных работ значится 56 объектов.

В работах задействованы 328 человек, 45 единиц техники, 24 плавсредства.

Напомним, в Приморском крае 7 августа с 09.00 введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Уссурийский городской округ – один из четырех муниципалитетов края, который наиболее сильно пострадал от паводка, вызванного ливневыми дождями.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]