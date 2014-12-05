В Приморье служебная собака вывела полицейских на след подозреваемого в разбойном нападении

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Партизанский» поступило сообщение дежурного фельдшера центральной районной больницы села Владимиро-Александровского. Заявитель рассказал о том, что в селе Екатериновка неизвестный гражданин нанес резаные раны лица женщине.

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой вошли полицейский-кинолог со служебной собакой по кличке Кир.

Установлено: в частном доме неизвестный мужчина с применением ножа причинил телесные повреждения 58-летней жительнице села Екатериновка, после чего потребовал отдать денежные средства. Испугавшись, женщина отдала налетчику всю имевшуюся в доме наличность, после чего злоумышленник скрылся в неизвестном направлении.

Ознакомившись с обстановкой, полицейские применили служебную собаку для проработки следа подозреваемого.

Около частного дома овчарка уверенно взяла след и вывела сотрудников полиции к железнодорожной станции «Екатериновка». Благодаря навыкам четвероногого помощника полицейские задержали подозреваемого в корыстно-насильственном преступлении на железнодорожном вокзале города Партизанска. Им оказался ранее судимый 44-летний житель села Екатериновка. Задержанного доставили в дежурную часть отдела полиции, где он дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренным частью 3 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации (Разбой, совершенный с незаконным проникновением в жилище). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет.

В отношении фигуранта уголовного дела избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Полицейские проверяют его на причастность к ранее совершенным преступлениям.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]