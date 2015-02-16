С начала года приморская ГАИ отстранила от управления авто свыше 8 тысяч нетрезвых водителей

С начала года полицейскими выявлены и привлечены к административной ответственности 4346 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения, и 3738 автомобилистов, отказавшихся от прохождения медосвидетельствования. 568 правонарушителей управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения повторно. Эти водители привлечены к уголовной ответственности, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

За прошедшую неделю сотрудники Госавтоиснпекции Приморья выявили и привлекли к административной ответственности 319 водителей, севших за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Зарегистрировано 4 ДТП, спровоцированных любителями пьяной езды. В результате 4 человека получили травмы различной степени тяжести. Аварии произошли Октябрьском районе, Дальнегорском городском округе, а также в городе Партизанске.

Так, 8 августа на 1 км автодороги Дальнегорск-Краснореченский произошло столкновение автомобилей Тойота Спринтер и Тойота Калдина. Выезд на полосу встречного движения совершил водитель Спринтера, управлявший транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения. В результате автоаварии нарушитель Правил дорожного движения получил травмы головы, однако этот факт не оградил водителя от мер административной ответственности.

Сотрудники Госавтоинспекции напоминают: управление транспортным средством в состоянии опьянения, невыполнение водителем законного требования сотрудника полиции о прохождении медицинского освидетельствования на состоянии опьянения предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей, а также лишение права управления на срок до 2 лет.

За повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования предусмотрена уголовная ответственность в виде штрафа в размере до 300 тысяч рублей, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

Полиция предлагает всем участникам дорожного движения не оставаться равнодушными к проблеме пьянства за рулем и своевременно сообщать в органы внутренних дел о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно, управляют автомобилем в нетрезвом состоянии. Сотрудники Госавтоинспекции предпримут все необходимые меры реагирования на сообщения о водителях, управляющих транспортным средством в состоянии опьянения.

Телефоны:

102: г. Владивосток, Находкинский, Артемовский городские округа.

102: г.Фокино, Спсский, Хасанский, Пограничный, Хорольский, Ханкайский, Кировский, Чугуевский, Кавалеровский, Михайловский районы, Лесозаводский, Дальнегорский городские округа.

112: Уссурийский городской округ, Октябрьский, Пожарский, Надеждинский, Дальнереченский, Черниговский, Партизанский районы,

г. Партизанск, Арсеньевский городской округ.

120: г.Большой Камень.

Неравнодушие и бдительность всех участников дорожного движения заставят нарушителей закона задуматься о том, что на проезжей части их могут заметить не только сотрудники Госавтоинспекции, но и простые граждане, которым не безразлична безопасность на дорогах.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]