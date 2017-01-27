Владивостокские дороги преображаются. Видеорепортаж Андрея Мозгового
Во Владивостоке продолжаются работы по реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году будут отремонтировано семь улиц: Светланская, Выселковая, Народный проспект, автодороги по Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева. В рамках проекта во Владивостоке отремонтируют около 13 километров дорог.
Специалисты мэрии с представителями подрядных организаций проинспектировали выполнение дорожных ремонтных работ, проводимых в городе. Точками выездного совещания выбрали улицы Всеволода Сибирцева, Фадеева, Народный проспект и Светланскую.
Константин Межонов, исполняющий обязанности главы администрации г. Владивосток: «Совершаем такие объезды регулярно для того, чтобы, во-первых, посмотреть, как идут работы, свериться с графиками работ. Ну, и где-то в чем-то поправить подрядчиков, если они не правы. Поэтому вот с такой целью сегодня ездили. Нам необходимо ускоряться, делать больше работ. И я думаю, что такие объезды, конечно, стимулируют подрядчиков».
Также на Светланской завершается демонтаж старого тротуарного покрытия. В сутки подрядчик укладывает около 200 квадратных метров новой брусчатки. На улице Всеволода Сибирцева идет замена дорожного и тротуарного бордюрного ограждения, после чего здесь появится полноценная пешеходная зона. Кроме того, здесь восстановят парковочные карманы и уложат дорожное покрытие на всю ширину проезжей части с устройством слоя износа с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона.
Леонид Вильчинский, заместитель главы администрации г. Владивосток: «Буквально на выходных начнут на Светланской снимать тоже рельсы, демонтировать пути и готовить основание под укладку асфальтобетона».
Как отметили специалисты, все работы идут по графику и должны завершиться к концу октября.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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