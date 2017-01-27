Новости Экономика Видеорепортаж

QR Код этой страницы
Сегодня, 15:02
  0

Владивостокские дороги преображаются. Видеорепортаж Андрея Мозгового

Во Владивостоке продолжаются работы по реализации федерального проекта «Безопасные и качественные дороги». В 2017 году будут отремонтировано семь улиц: Светланская, Выселковая, Народный проспект, автодороги по Верхнепортовой, Гоголя, Всеволода Сибирцева, Фадеева. В рамках проекта во Владивостоке отремонтируют около 13 километров дорог.

Специалисты мэрии с представителями подрядных организаций проинспектировали выполнение дорожных ремонтных работ, проводимых в городе. Точками выездного совещания выбрали улицы Всеволода Сибирцева, Фадеева, Народный проспект и Светланскую.

Константин Межонов, исполняющий обязанности главы администрации г. Владивосток: «Совершаем такие объезды регулярно для того, чтобы, во-первых, посмотреть, как идут работы, свериться с графиками работ. Ну, и где-то в чем-то поправить подрядчиков, если они не правы. Поэтому вот с такой целью сегодня ездили. Нам необходимо ускоряться, делать больше работ. И я думаю, что такие объезды, конечно, стимулируют подрядчиков».

Также на Светланской завершается демонтаж старого тротуарного покрытия. В сутки подрядчик укладывает около 200 квадратных метров новой брусчатки. На улице Всеволода Сибирцева идет замена дорожного и тротуарного бордюрного ограждения, после чего здесь появится полноценная пешеходная зона. Кроме того, здесь восстановят парковочные карманы и уложат дорожное покрытие на всю ширину проезжей части с устройством слоя износа с использованием щебеночно-мастичного асфальтобетона.

Леонид Вильчинский, заместитель главы администрации г. Владивосток: «Буквально на выходных начнут на Светланской снимать тоже рельсы, демонтировать пути и готовить основание под укладку асфальтобетона».

Как отметили специалисты, все работы идут по графику и должны завершиться к концу октября.

Ваша оценка данного материала:

Комментировать

Подписывайтесь на наш канал в ВКонтакте,
будьте в курсе последних событий!


Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

Новости партнеров

Loading...

Ранее по теме


Добавить комментарий

*ВНИМАНИЕ! В комментариях на сайте vestiprim.ru запрещено размещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, нецензурные слова, оскорбления в адрес кого-либо. Запрещено размещать информацию, способствующую разжиганию религиозной, расовой и национальной розни. Запрещены сообщения, призывающие к экстремистской деятельности. Все подобные сообщения будут удаляться администрацией сайта.
Пожалуйста, будьте взаимно вежливы и уважайте мнение друг друга.


Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Пройдите проверку:
В объективе: дети

Школьное радио







Детские Вести

Это выгодно!
Отдых у моря