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«Вести: Приморье»: Село Дерсу готовится стать домом для староверов всего мира

«Вести: Приморье»: Село Дерсу готовится стать домом для староверов всего мира

Тысяча гектаров пахотной земли и несколько миллионов на покупку скота! Приморским староверам помогают организовать крепкое хозяйство. Село Дерсу должно стать местом, куда смогут приехать староверы со всего мира. Подробнее о том, как в Приморском крае работает госпрограмма по переселению в Россию соотечественников из-за рубежа, смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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