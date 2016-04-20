«Вести: Приморье»: Село Дерсу готовится стать домом для староверов всего мира

Тысяча гектаров пахотной земли и несколько миллионов на покупку скота! Приморским староверам помогают организовать крепкое хозяйство. Село Дерсу должно стать местом, куда смогут приехать староверы со всего мира. Подробнее о том, как в Приморском крае работает госпрограмма по переселению в Россию соотечественников из-за рубежа, смотрите в программе «Вести: Приморье» в 21.45 на телеканале «Россия-1».

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]