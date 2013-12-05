В галерее современного искусства «Арка» открылась выставка заслуженного художника России Владимира Снытко. Его творчество неразрывно связано с историей Дальнего Востока. Уроженец села Чугуевка и один из первых выпускников института искусств, он писал Север, Курилы, Байкало-Амурскую магистраль. Но свою юбилейную выставку посвятил Италии.

На любом вернисаже выделяется фигура Владимира Снытко: грива седых волос, неспешная поступь. И вот он сам герой дня, юбиляр. В этом году ему исполнилось 85 лет и ровно 55 прошло со времени окончания им Владивостокского художественного училища.

Наталья Левданская, искусствовед: «У Владимира Антоновича есть прозвище Зевс. И он получил это прозвище еще в училище. Я даже недавно все-таки поинтересовалась, почему. А он говорит, я был самый сильный на курсе. И когда была какая-то постановка мифологическая и нужно было изобразить Зевса, все сказали — да вот он, Зевс!»

Сходство с античным богом у Владимира Снытко не только внешнее. (Коллеги, кстати, не раз писали его колоритные портреты, а сам только единожды запечатлел себя на холсте). Владимир Антонович – натура деятельная: помогает собратьям по творческому цеху, активно участвует в жизни краевого Союза художников и картинной галереи. В 70 лет предпринял путешествие в Италию по примеру русских мастеров, которые учились там канонам вечной красоты.

Владимир Снытко, заслуженный художник РФ: «Я и поехал, чтобы понять всю эту красоту и архитектуру. Есть такое классическое выражение великих мастеров: «Без знаний рисунка скульптура — кукольство, а живопись — маранье!» Это высокие слова, которые художник должен знать!»

Знаменитый карнавал и регата в Венеции, собор Санта-Мария-дель-Фьоре во Флоренции и Колизей в Риме – итальянские достопримечательности не затмили для Владимира Снытко куполов Русской православной церкви, что построили когда-то меценаты Демидовы. Рядом за мольбертом работала и дочь Маргарита, которая в юности мечтала стать искусствоведом.

Маргарита Снытко, член Союза художников РФ: «Но в художественном училище я так увлеклась живописью, что уже вопрос не стоял. То есть мне хотелось быть живописцем, как отец».

Владимир Снытко: «Я без работы не могу. Художник должен до конца своей жизни работать».

Всероссийский Союз художников удостоил Владимира Снытко золотой медали «Духовность. Традиции. Мастерство». Его юбилейная выставка открыта в галерее «Арка» до 5 сентября. Вход свободный.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]