Приморцы приняли перерасчет в квитанциях от коммунальщиков за махинации

Жители Приморского края с удивлением обнаружили в своих квитанциях за оплату коммунальных услуг новые графы и цифры. Люди обратили внимание на то, что в июльских «жировках» им предложено оплатить «холодную воду на нужды ГВС» и заподозрили финансовые махинации.

В течение нескольких месяцев квитанции от ресурсоснабжающих организаций в Приморье претерпевают некоторые изменения. Платежные документы от «Приморского водоканала» и АО ДГК обзавелись новыми графами и новыми начислениями. Из-за того, что квитанции достаточно долго меняли, ресурсники начисляли плату по старым правилам, а вместо с обновленными платежками пришли и перерасчеты. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru.

Нововведения связаны со вступлением в силу постановления департамента по тарифам Приморского края № 70/21 от 20 декабря прошлого года. Документ ввел двухкомпонентные тарифы на горячую воду в открытой системе теплоснабжения во Владивостоке, Артеме и Партизанске.

Энергетики теперь обязаны разделять в квитанции форму расчета за горячую воду на две составляющие: «компонент на теплоноситель» – это холодная вода, которая подогревается и становится горячей, и «тепловая энергия на подогрев» – объем гигакалорий, который был затрачен для подогрева теплоносителя. Проще говоря, «горячее водоснабжение» теперь делится на «горячее» и «водоснабжение». Оплата за него разделена на две строки.

«Приморский водоканал» тоже делит воду пополам: на «холодное водоснабжение» и «холодное водоснабжение на нужды ГВС». То есть на исходную холодную воду и на холодную воду, которая впоследствии должна стать горячей.

Тем же постановлением департамента по тарифам переводной коэффициент для расчета тепловой энергии на подогрев для домов с открытой системой водоразбора равен 0,0557 Гкал/кубометр, а для закрытой схемы ГВС – 0,05766 Гкал/кубометр.

Исходя из этого, квитанции различаются в зависимости от вида системы теплоснабжения, к которой подключен конкретный дом: открытая система теплоснабжения, закрытая система теплоснабжения с индивидуальным тепловым пунктом или закрытая система теплоснабжения с центральным тепловым пунктом.

Изменения вступили в силу 1 января 2017 года, однако коммунальщикам потребовалось время на внесение изменений в программу расчета квитанций. В связи с этим в майских квитанциях от ДГК потребителям был произведен перерасчет за период с 1 января 2017 в сторону уменьшения с исключением платы за исходную холодную воду. А «Приморский водоканал» несколько задержался и пересчитал свой «плюс» аж к августу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]