Имущественный комплекс "Радиоприбора" будет продан для погашения долгов - Миклушевский

Как сообщает "Вести: Приморье" со ссылкой на ТАСС, имущественный комплекс оборонного предприятия "Радиоприбор" будет продан для погашения долгов к концу 2017 года. Об этом сообщил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский по итогам совещания о судьбе предприятия.

"На совещании присутствовал конкурсный управляющий, который проинформировал Дмитрия Олеговича (Рогозина) и всех присутствующих о своих действиях. Суть этих действий состоится в том, что он заканчивает инвентаризацию и будет продавать это как единый имущественный комплекс собственнику. Собственником, как мы планируем, будет филиал Дубненского машиностроительного завода, - сказал он. - Если все пойдет по плану, то в конце 2017 года имущественный комплекс должен быть продан и соответственно будет произведен расчет с сотрудниками завода по заработной плате".

Миклушевский отметил, что ситуация на "Радиоприборе" постепенно нормализуется. В настоящий момент задолженность по зарплате составляет 407 млн рублей.

Созданный в 1958 году "Радиоприбор" - одно из крупнейших предприятий Владивостока. С 2015 года завод, имеющий статус стратегического, начал испытывать финансовые сложности. В отношении предприятия была введена процедура банкротства. На базе завода создан филиал Дубненского машиностроительного завода.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]