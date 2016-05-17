Около 20 млн рублей уйдет на компенсации после паводка для населения Уссурийска

Обследовано 70 % подтопленных объектов – жилых домов, приусадебных и дачных участков, указанных в заявлениях граждан. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу УГО.

По предварительным данным, 345 пострадавших получат компенсацию за потерянный урожай в размере 10 000 рублей, 398 – компенсацию за подтопленное жилье в размере 25 000 рублей. Эти деньги будут перечислены уссурийцам в ближайшее время из краевого бюджета. Дополнительно по 10 000 рублей из федерального бюджета получат 566 человек. Общая сумма компенсации составляет 19 млн 60 тысяч рублей.

В Уссурийском городском округе продолжается работа комиссий по оценке ущерба. От граждан поступило 2327 заявлений, из них 1842 – от жителей города, 485 – от жителей сел. В городе работают 25 комиссий, в селах – еще шесть, вместе со счетчиками в этой работе задействованы более 100 человек.

С начала работы комиссии обследовано уже 1625 адресов, это 70 процентов от всех поданных заявлений. Члены комиссии составляют акты обследования домов и участков, прилагают фотографии и передают всю документацию счетчикам. Счетчики проверяют и обрабатывают документы, вносят пострадавших граждан в реестры. Затем готовые пакеты документов передают на проверку в миграционную службу ОМВД и в уссурийский отдел соцзащиты департамента труда и соцразвития Приморского края. После этого формируется распоряжение, согласно которому деньги из краевого бюджета перечисляются пострадавшим гражданам через почтовые отделения.

В Уссурийске выявлены 16 домов, непригодных для проживания, из них в отношении пяти имеется независимая экспертная оценка об их аварийности. В дальнейшем вопрос расселения домов будет решаться экспертной группой, созданной администрацией Приморского края.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]