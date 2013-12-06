Администрация Хасанского района планирует закрыть единственную школу-сад в селе Гвоздево. Здание признали аварийным, и теперь вести учебный процесс в нем опасно. Школьников предлагают возить в Краскино на автобусе по дороге с ухабами. Там же, в Краскино, готовы предоставить места и в детском саду, но доставку малышей родителям предложили организовать самостоятельно.

Мария Хмелева, житель с. Гвоздево: «Мне сказали, что мне могут предоставить места в саду в Краскино или Посьете, но самоподвоз. Автобус нам не дают. А у меня нет возможности подвозить ребенка в Краскино или Посьет».

Последняя надежда для жителей Гвоздево — съемочная группа «Вестей: Приморье». Встречу назначили во дворе сельской начальной школы, она же — детский сад. Здание признали аварийным и, скорее всего, закроют. Селяне считают, что здание еще пригодно и пишут письма. Ответ пришел только из районной прокуратуры.

Антонина Барыбина, житель с.Гвоздево: «Закрытие школы в Гвоздево возможно после обследования требований к процедуре ликвидации образовательной организации. Для недопустимости нарушений требований законодательства к процедуре ликвидации образовательного учреждения в управление образования администрации отправлено предостережение о недопустимости нарушений закона».

Директор школы лично показывает проблемные места. Но полномочий, чтобы хоть как-то сдвинуть ситуацию с мертвой точки, у руководителя образовательного учреждения нет!

Лилия Михасько, директор начальной школы-сада с.Гвоздево: «С '14 года заключение было закрыть школу на капремонт, но не закрыли, и она продолжала работать. Приезжала комиссия, сделала заключение школу закрыть. У нас 12 сотрудников. Я в том числе остаюсь без работы. Я понимаю жителей, но ответственность. Как администратор я боюсь».

Понять можно каждого: возить детей в садик в Краскино не у всех есть возможность. Да и состояние 17-километровой дороги для перевозки учеников небезопасно! Из 12 человек персонала пока работу предложили только двум учителям.

Татьяна Нижникова, житель с. Гвоздево: «Пятый—девятый класс перевели в Краскино. Взамен ничего не предлагают, подвозные дети будут. В школу предлагают возить, 43 человека возим, добавится еще 20, это будет 63! Автобус небольшой, 21 место, три рейса тогда будет. Мы против».

В администрации района о проблеме знают. Встречу с населением провели. Денег на новую школу в бюджете нет, а ремонтировать эту считают нецелесообразным.

Елена Малышкина, начальник управления образования Хасанского района: «Капитальный ремонт учреждения 1938 года постройки нужно было делать 20 лет назад, сейчас поздно. Если говорить о новой школе, то, конечно, мне хотелось, чтобы она была. Но должна быть федеральная программа, которая будет строить эти школы. Если говорить о вилке 20 на 80, то не каждый муниципалитет может себе это позволить. Поэтому выход один — подвоз детей в Краскино».

Двенадцать семей за последние пять лет приехали в Гвоздево. Многим здесь предоставили рабочие места и квартиры. До начала учебного года меньше месяца. Постановления главы района о закрытии школы пока нет. Жители села ждут решения межведомственной комиссии и на всякий случай вновь подумывают о переезде.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]