Китай будет сохранять леопардов и тигров совместно с «Землей леопарда». Наш восточный сосед продолжает работы по созданию нового национального парка редких кошек. И выполнение этой задачи оказалось невозможным без тесного сотрудничества с российскими особо охраняемыми природными территориями. Так, накануне Владивосток посетила делегация из Поднебесной. Вместе с российскими коллегами китайские экологи обсудили все тонкости создания нацпарка тигров и леопардов. Подробности в нашем следующем материале.

Необходимость придания особого природоохранного статуса территориям Китая, граничащим с «Землей леопарда», назрела достаточно давно. Популяция пятнистых и полосатых растет, из-за этого краснокнижные кошки начали осваивать новые земли. И в нацпарке, конечно же, переживают за своих подопечных, которые уходят за границу. Но совсем скоро они и на чужбине будут в безопасности.

Татьяна Барановская, директор Национального парка «Земля леопарда»: «Здесь на этой карте это, к сожалению, белое пятно, но для нас это уже не пятно, это огромная территория, где уже начали проводиться природоохранные мероприятия по сохранению леопарда и тигра».

Китайский Национальный парк тигров и леопардов будет развернут на землях провинций Цзилинь и Хэйлунцзян. И хотя завершить создание нового нацпарка в КНР планируют лишь в 2020 году, уже в июле этого года был утвержден общий план новой территории.

Тан Сяопин, руководитель группы по созданию Национального парка: «Помимо восстановления среды обитания редких животных, нам предстоит простимулировать изменение образа жизни и производства местного населения. Кроме того, необходимо создание сети фотомониторинга и нового механизма системы управления нацпарком. И для решения всех этих задач для нас крайне важен опыт «Земли леопарда».

Самое главное, что создание китайского национального парка послужит основой долгосрочного сохранения амурского тигра и дальневосточного леопарда, а это важнейшая задача для наших двух стран.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]