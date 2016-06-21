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Росавтодор оценит ущерб дорожному хозяйству Приморья в результате паводка - власти

Росавтодор оценит ущерб дорожному хозяйству Приморья в результате паводка - власти

Фото: Администрация ПК

Представители Федерального дорожного агентства совместно с коллегами из Приморья начали оценку ущерба дорогам в подтопленных муниципалитетах края. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

По информации краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства, в настоящее время комиссии по определению объемов разрушений и оценке ущерба работают сразу на трех участках в Приморье – по направлениям Вольно-Надеждинское–Хасан, Уссурийск–Михайловка и Пограничный–Ханкайский район

Как сообщили представители Межрегиональной дирекции по дорожному строительству в Дальневосточном регионе России, на оценку ущерба уйдет до трех дней.

«Разрушения дорог очень масштабные, работаем поэтому вместе с приморскими специалистами», – подчеркнул начальник отдела дорожных сооружений Константин Ермишко.

По предварительным оценкам краевого департамента транспорта и дорожного хозяйства Приморья, было разрушено и повреждено около 150 километров дорог, более 90 тысяч кубометров земляного полотна, около 10 мостовых сооружений и водопропускных труб. 

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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