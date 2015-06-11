Более 370 детей обрели семью в Приморье с начала года

Вопросы социального сиротства обсудили на заседании краевой межведомственной комиссии по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, во вторник, 15 августа. Отмечена положительная динамика по решению данной задачи. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщила заместитель директора департамента образования и науки Приморского края Наталья Василянская, с начала текущего в семьи устроен 371 ребенок. В результате принятых мер, региональный банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, сократился и в настоящее время содержит информацию о 2 294 детях.

«Перед нами стоит задача до конца года снизить численность детей, состоящих на учете в региональном банке данных до двух тысяч. В настоящее время, наблюдая положительную динамику снижения числа детей-сирот и рост количества желающих взять в семью приемных детей, я считаю эту задачу вполне выполнимой», – отметила Наталья Василянская.

Также на заседании обсудили вопросы взаимодействия органов государственной власти и общественных организаций. Как отметила председатель Приморского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» Светлана Каня, совместная работа в данной сфере просто необходима.

«Наша полуторагодовая практика показала, что нельзя работать в одиночку. Тесное взаимодействие с властью помогает решить множество вопросов. Совместно мы реализуем ряд социально значимых проектов. Самое главное – это поддержка всего того, что мы делаем», – поделилась она.

Так, совместно с департаментом образования и науки Приморского края создана и успешно работает служба психолого-педагогического и социального сопровождения замещающих семей Владивостока. Одно из направлений ее деятельности – последующее сопровождение приемных семей. В 2016 году было рассмотрено около четырехсот таких обращений, отметила руководитель службы Людмила Мирогородская

В текущем году увеличилось количество запросов на сопровождение от родителей, принявших в семьи детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья. В связи с этим служба разрабатывает отдельную программу по работе с такими семьями.

«Сейчас в приемных семьях находятся ВИЧ-контактные дети, дети со сложными генетическими заболеваниями, ДЦП. Мы также проводим встречи с людьми, которые хотят принять в семью детей с особенностями развития. Они беседуют с родителями, которые уже воспитывают таких ребят. Те, в свою очередь, делятся своим опытом и показывают на собственном примере, что каждый ребенок с любыми возможностями и любым состоянием здоровья имеет право на семью», – отметила Людмила Мирогородская.

Отметим, в настоящее время в Приморье ведется большая работа по устройству детей в семьи и профилактике социального сиротства.

В крае уже два года по инициативе Губернатора Владимира Миклушевского реализуется большой социальный проект «Дети Приморья». Цель проекта – профилактика сиротства и устройство детей, лишенных родительской заботы и тепла, в семьи. «Дети Приморья» объединил усилия власти, бизнеса, общества и СМИ для помощи детям из детских домов края.

По словам главы края, работа в рамках социального проекта «Дети Приморья» в этом году будет направлена на развитие системы патроната.

«В Приморье очень много отзывчивых людей, и благотворительность в адрес детей-сирот достаточно распространена. Но мне бы хотелось, чтобы у каждого детского дома был свой куратор, который будет координировать работу всех шефских организаций, предпринимателей и частных лиц в этом направлении, а также активно сотрудничать с местными администрациями и помогать в решении возникающих проблем. Ведь благотворительные акции точно не должны быть разовыми. Необходима ежедневная кропотливая работа, потому что дети нуждаются во внимании и поддержке каждый день», – заявил Губернатор.

В рамках проекта при взаимодействии с департаментом образования Приморья в крае также реализуется программа «Пригласи ребенка в гости», известная как «гостевые посещения», когда воспитанники детских домов в выходные и праздничные дни проводят в семьях приморцев. На сегодняшний день эта программа нашла большой отклик среди жителей края. После праздников многие родители всерьез задумались о том, чтобы принять в семью ребенка, отмечают руководители некоторых детских домов. Взрослые поддерживают с ребятами связь, приходят в гости или общаются по телефону, спрашивают разрешения забрать детей снова, на выходные, весенние или летние каникулы.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]