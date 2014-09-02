В Хасанском районе инспекторы ДПС изъяли наркотики в крупном размере у мопедиста
Находясь на маршруте патрулирования, наряд ДПС на 3 километре автодороги Раздольное–Хасан обратил внимание на водителя мопеда Хонда Дио без государственных номеров. Полицейские остановили его для проверки. За рулем мопеда был 33-летний житель села Цуканово в состоянии опьянения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В ходе осмотра в бардачке транспортного средства обнаружены шприц, бумажный сверток и пакет с веществом. имеющим специфический запах. Экспертизой установлено, что в шприце находилось масло каннабиса массой более грамма, в бумажном свертке - смесь табака с маслом каннабиса массой более 0,9 граммов, а в полимерном пакете - марихуана массой белее 3,5 граммов.
Следователем отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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