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В Хасанском районе инспекторы ДПС изъяли наркотики в крупном размере у мопедиста

В Хасанском районе инспекторы ДПС изъяли наркотики в крупном размере у мопедиста

Фото: УМВД по ПК

Находясь на маршруте патрулирования, наряд ДПС на 3 километре автодороги Раздольное–Хасан обратил внимание на водителя мопеда Хонда Дио без государственных номеров. Полицейские остановили его для проверки. За рулем мопеда был 33-летний житель села Цуканово в состоянии опьянения, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В ходе осмотра в бардачке транспортного средства обнаружены шприц, бумажный сверток и пакет с веществом. имеющим специфический запах. Экспертизой установлено, что в шприце находилось масло каннабиса массой более грамма, в бумажном свертке -  смесь табака с маслом каннабиса массой более 0,9 граммов, а в полимерном пакете - марихуана массой белее 3,5 граммов.

Следователем отдела МВД России по Хасанскому району возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в особо крупном размере).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от  десяти до пятнадцати  лет со штрафом в размере  до пятисот тысяч рублей.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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