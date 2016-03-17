В Находке совершено разбойное нападение на офис ритуального агентства

Полицейским Находки поступило заявление сотрудника компании по оказанию ритуальных услуг. Мужчина сообщил, что неизвестный ворвался в кабинет руководителя, напал на него и похитил сумку, в которой находились 200 тысяч рублей и документы на автомашину. Совершив нападение, злоумышленник скрылся.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия.

Ориентировка с приметами злоумышленника была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.

По подозрению в разбойном нападении задержан 38-летний ранее судимый наркозависимый местный житель, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В отделе полиции задержанный дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]