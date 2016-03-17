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В Находке совершено разбойное нападение на офис ритуального агентства

В Находке совершено разбойное нападение на офис ритуального агентства

Фото: ВладТайм

Полицейским Находки поступило заявление  сотрудника компании  по оказанию ритуальных услуг. Мужчина сообщил, что неизвестный  ворвался в кабинет руководителя, напал на него и похитил сумку, в которой находились 200 тысяч рублей и документы на автомашину. Совершив нападение, злоумышленник скрылся.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия.

Ориентировка с приметами злоумышленника была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.

По подозрению в разбойном нападении  задержан 38-летний ранее судимый  наркозависимый местный житель, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.

В  отделе полиции  задержанный   дал признательные показания.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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