В Находке совершено разбойное нападение на офис ритуального агентства
Полицейским Находки поступило заявление сотрудника компании по оказанию ритуальных услуг. Мужчина сообщил, что неизвестный ворвался в кабинет руководителя, напал на него и похитил сумку, в которой находились 200 тысяч рублей и документы на автомашину. Совершив нападение, злоумышленник скрылся.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшего, осмотрели место происшествия.
Ориентировка с приметами злоумышленника была незамедлительно передана наружным нарядам полиции.
По подозрению в разбойном нападении задержан 38-летний ранее судимый наркозависимый местный житель, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК.
В отделе полиции задержанный дал признательные показания.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый заключен под стражу.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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