Кабмин выделил почти 100 млн рублей на помощь жителям Приморья, пострадавшим от паводка
Правительство РФ выделило 99 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи жителям Приморского края, пострадавшим от паводка в августе этого года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.
"Выделить в 2017 году администрации Приморского края из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Приморского края в результате сильных дождей, прошедших в августе 2017 г., бюджетные ассигнования в размере 99 млн рублей на оказание гражданам единовременной материальной помощи", - говорится в документе.
В результате обильных и продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа 2017 года в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий, 12 социально-значимых объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто 4 участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживает более 5,4 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. детей, напомнили в кабмине.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Ранее по теме
-
12.08.2017 В правительстве РФ готовится решение о выделении 650 млн.рублей пострадавшим от паводка в Приморье.
-
11.05.2017 Правительство РФ выделило Приморью более 600 млн. "целевых" рублей
-
16.11.2016 Правительство РФ направляет ещё 250 млн руб пострадавшим от паводка жителям Приморья
-
19.09.2016 Почти 245 миллионов рублей выплачено приморцам, пострадавшим от наводнения
-
10.09.2016 Более 100 оценочных комиссий работают в пострадавших от паводка районах Приморья - МЧС
-
07.09.2016 В Приморье идут выплаты финансовой помощи пострадавшим из-за паводка
Добавить комментарий