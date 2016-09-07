Кабмин выделил почти 100 млн рублей на помощь жителям Приморья, пострадавшим от паводка

Правительство РФ выделило 99 млн рублей на оказание единовременной материальной помощи жителям Приморского края, пострадавшим от паводка в августе этого года. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте кабмина.

"Выделить в 2017 году администрации Приморского края из резервного фонда правительства Российской Федерации по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий для частичного покрытия расходов на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с ликвидацией чрезвычайной ситуации, сложившейся на территории Приморского края в результате сильных дождей, прошедших в августе 2017 г., бюджетные ассигнования в размере 99 млн рублей на оказание гражданам единовременной материальной помощи", - говорится в документе.

В результате обильных и продолжительных дождей, прошедших в первой декаде августа 2017 года в ряде населенных пунктов Приморского края, произошло подтопление около 2,2 тыс. жилых домов, в которых проживает более 15,5 тыс. человек, и придомовых территорий, 12 социально-значимых объектов. Было повреждено 13 участков автомобильных дорог, подмыто 4 участка железной дороги. Прервано наземное сообщение с рядом населенных пунктов, в которых проживает более 5,4 тыс. человек, в том числе более 1 тыс. детей, напомнили в кабмине.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]