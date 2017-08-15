Уголовное дело по факту пропажи Иброхима Очилова возбуждено во Владивостоке
По факту исчезновения 4-летнего мальчика во Владивостоке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.
Напомним, днем 14 августа из дома по ул. Снеговой в городе Владивостоке ушел на прогулку и не вернулся 4-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по статьей «убийство малолетнего».
Специалисты осмотрели место происшествия, признана потерпевшей и допрошена мать мальчика, допрошены в качестве свидетелей жильцы дома, где проживал ребенок, произведена выемка видеозаписей с камер наблюдения, расположенных в районе указанного дома.
В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции и войск Национальной гвардии организованы поисковые мероприятия.
Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УМВД по Приморскому краю.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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