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Уголовное дело по факту пропажи Иброхима Очилова возбуждено во Владивостоке

Уголовное дело по факту пропажи Иброхима Очилова возбуждено во Владивостоке

По факту исчезновения 4-летнего мальчика во Владивостоке возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на следствие.

Напомним, днем 14 августа из дома по ул. Снеговой в городе Владивостоке  ушел на прогулку и не вернулся 4-летний мальчик. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю  возбуждено уголовное дело по статьей «убийство  малолетнего».

Специалисты осмотрели место происшествия, признана потерпевшей и допрошена мать мальчика, допрошены в качестве свидетелей жильцы дома, где проживал ребенок, произведена выемка видеозаписей с камер наблюдения, расположенных в районе указанного дома.

В рамках расследования уголовного дела сотрудниками полиции и войск Национальной гвардии организованы поисковые мероприятия.

Оперативное сопровождение по делу осуществляют сотрудники УМВД по Приморскому краю.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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