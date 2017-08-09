Роспотребнадзор следит за качеством воды в Приморье после паводка

Ситуация после паводка в Приморье продолжает стабилизироваться. В крае не осталось подтопленных социально значимых объектов. За сутки вода ушла из 12 жилых домов и 30 придомовых территорий. Остаются подтопленными 5 домов и 32 придомовые территории в городе Уссурийске. В пунктах временного размещения находятся 44 человека, среди них – 16 детей.

На реках отмечен спад уровня воды, реки в берегах. Ситуация в крае стабильная, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу приморского МЧС.

Дорожными службами ведутся восстановительные работы на 28 участках автомобильных дорог в Надеждинском и Пограничном муниципальных районах края. Железнодорожное транспортное сообщение осуществляется в штатном режиме, подмытых участков нет.

Выездными бригадами Роспотребнадзора организован контроль качества питьевой воды, воды в открытых водоёмах, сточных вод, в том числе контроль за неорганизованными источниками водоснабжения. За сутки отобрано 34 пробы холодной воды в разводящей сети, исследовано 17 проб, 31 из них не соответствует нормативам, 16 отобранных проб находятся в работе. На водозаборах введена дополнительная водоподготовка, гиперхлорирование. Санитарно-эпидемическая обстановка в крае характеризуется как стабильная.

В шести муниципальных образованиях, пострадавших от паводка работают 139 комиссий по оценке ущерба, из них 58 – по оценке ущерба, нанесенного жилым домам и земельным участкам.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]