Еще более 13,5 млн рублей из краевого бюджета направлено на помощь пострадавшим от наводнения в Приморье

Третье постановление на выплату компенсаций из краевого бюджета гражданам, чье имущество пострадало в результате ливневых дождей, подписал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Документ предусматривает еще 898 выплат на общую сумму 13,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

Как сообщила директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лаврентьева, ранее в пострадавшие районы из краевого бюджета направлены два транша на сумму 5,9 миллиона рублей.

«Все они обработаны, люди постепенно получают деньги. Из резервного фонда Администрации Приморского края проведены 339 выплат», – отметила она.

Лилия Лаврентьева добавила, что также продолжается сбор информации о пострадавших, которые могут рассчитывать на помощь из федерального бюджета, – по 10 тысяч рублей граждане смогут получить в качестве единовременной материальной помощи, по 50 тысяч рублей – за частичную потерю имущества, по 100 тысяч – за полную.

«Составляем списки граждан на выплату средств из федерального бюджета – 99 миллионов рублей. Готовим распоряжение на компенсации в размере 10 тысяч рублей для 9 900 человек. На сегодняшний день поступили комплекты документов от трех муниципалитетов: Уссурийска, Михайловского и Надеждинского районов», – добавила директор департамента.

Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.

Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]