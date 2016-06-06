Еще более 13,5 млн рублей из краевого бюджета направлено на помощь пострадавшим от наводнения в Приморье
Третье постановление на выплату компенсаций из краевого бюджета гражданам, чье имущество пострадало в результате ливневых дождей, подписал Губернатор Приморья Владимир Миклушевский. Документ предусматривает еще 898 выплат на общую сумму 13,6 миллиона рублей. Об этом сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на пресс-службу администрации края.
Как сообщила директор департамента труда и социального развития Приморья Лилия Лаврентьева, ранее в пострадавшие районы из краевого бюджета направлены два транша на сумму 5,9 миллиона рублей.
«Все они обработаны, люди постепенно получают деньги. Из резервного фонда Администрации Приморского края проведены 339 выплат», – отметила она.
Лилия Лаврентьева добавила, что также продолжается сбор информации о пострадавших, которые могут рассчитывать на помощь из федерального бюджета, – по 10 тысяч рублей граждане смогут получить в качестве единовременной материальной помощи, по 50 тысяч рублей – за частичную потерю имущества, по 100 тысяч – за полную.
«Составляем списки граждан на выплату средств из федерального бюджета – 99 миллионов рублей. Готовим распоряжение на компенсации в размере 10 тысяч рублей для 9 900 человек. На сегодняшний день поступили комплекты документов от трех муниципалитетов: Уссурийска, Михайловского и Надеждинского районов», – добавила директор департамента.
Напомним, в Приморье из-за ливневых дождей, прошедших в южных районах края 7 и 8 августа, пострадали Пограничный, Надеждинский, Октябрьский, Хасанский, Михайловский, Ханкайский районы и Уссурийский городской округ.
Губернатор Приморья Владимир Миклушевский поручил профильным департаментам бросить все силы на спасение людей и ликвидацию последствий стихии, пострадавшие от стихии приморцы получат все положенные выплаты.
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
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