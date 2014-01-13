Украшения килограммами возили двое россиян из Гонконга во Владивосток

В один день в отношении двух россиян — мужчины и женщины, — прибывших одним авиарейсом Гонконг—Владивосток, возбуждено два дела об административном правонарушении. Об этом сообщает «Вести: Прмиорье» со ссылкой на представителя таможни аэропорта.

После осмотра на рентгеновской технике багаж граждан вызвал сомнения у таможенников.

Мужчина вез в чемодане, картонной коробке и в двух сумках с ремнем через плечо 106 наименованиями в количестве 393 штук. В их числе изделия из желтого металла (16 колец и 15 пар серёг, общим весом 85,97 грамм), комплектующие к оргтехнике, электронные товары, обувь, одежда и другие.

У женщины товары находились в портфеле, дорожной сумке, чемодане, картонной коробке, дамской сумочке и в кармане куртки. Ассортимент товаров у нее был более разнообразен и количественно выражен – 196 наименований и 1224 штуки. В их числе изделия из желтого и белого металла (21 кольцо, 22 пар серёг, 10 подвесок, 1 браслет и 1 цепочка, общим весом 183,29 грамма), комплектующие к оргтехнике, электронные товаров, обувь, одежда, парики и другие.

Мужчина и женщина заверяли таможенников, что все эти товары предназначены для личного пользования. Сейчас товары изъяты, стоимость их устанавливается.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]