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В Приморье под суд пойдет таксист-убийца

В Приморье под суд пойдет таксист-убийца

Прокуратурой Хасанского района утверждено обвинительное заключение в отношении жителя края, который обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего), ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбойное нападение).

По версии следствия, преступления совершены в декабре 2014 года  водителем такси, услугами которого решил воспользоваться местный житель, сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на прокуратуру.

В пгт. Славянка Хасанского района, чтобы похитить имущество своего клиента, фигурант предложил пассажиру выпить алкогольный напиток, в который подмешал большое количество сильнодействующего вещества «Клозапина».

После того, как потерпевший выпил предложенный напиток, он потерял сознание. Поступившее в его организм с жидкостью сильнодействующее вещество привело к острому отравлению, от которого впоследствии наступила смерть мужчины.

После того, как клиент потерял сознание, водитель такси похитил из его одежды личные вещи, деньги и ценности на общую сумму 135 тыс. 900 рублей.

Уголовное дело было возбуждено после вмешательства прокурора района, к которому обратились родственники погибшего с жалобой на решения, принятые органом предварительного расследования по факту смерти мужчины.

Материалы уголовного дела находятся для рассмотрения по существу в Хасанском районном суде, фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]

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